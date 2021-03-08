Скончался ведущий программы «Гражданин и закон» Станислав Мелейко

В Санкт-Петербурге ушел из жизни журналист Станислав Мелейко, он скончался в воскресенье, 7 марта, сообщил в понедельник, 8 марта, телеканал «78» со ссылкой на Союз журналистов Петербурга и Ленинградской области.

Мелейко умер после продолжительной болезни на 85-м году жизни.

Станислав Мелейко окончил факультет журналистики ЛГУ им. Жданова, в 1970-м начал работать на Ленинградском телевидении. Он — автор и ведущий программы «Гражданин и закон», выходившей в эфире на 5 канале (с 1970 года по 1996 год).

Гостями журналиста были экс-мэр Северной столицы Анатолий Собчак, экс-губернатор Георгий Полтавченко, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и бывший зампредседателя правительства РФ Дмитрий Козак.

После закрытия программы 25 лет назад Мелейко стал полноценным автором и ведущим собственных передач, он готовил программы и репортажи для разных телевизионных и интернет-каналов.