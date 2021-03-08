Звезды хоккея провели дружеский матч на льду Байкала

Хоккей на льду Байкала. Сборная звезд провела матч с командой Иркутской области. На открытии матча присутствовали послы Британии и Португалии. Одну из шайб забросил двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, сообщает телеканал «Известия». Встреча прошла в рамках Года Байкала в России. Сборная звезд одержала победу с результатом 8:6. Кроме того, на берегу озера для зрителей организовали концерт к 8 Марта.

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