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Звезды хоккея провели дружеский матч на льду Байкала

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Хоккей на льду Байкала. Сборная звезд провела матч с командой Иркутской области. На открытии матча присутствовали послы Британии и Португалии. Одну из шайб забросил двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, сообщает телеканал «Известия». Встреча прошла в рамках Года Байкала в России. Сборная звезд одержала победу с результатом 8:6. Кроме того, на берегу озера для зрителей организовали концерт к 8 Марта.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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