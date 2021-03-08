ВСУ совершили обстрел населенных пунктов Донбасса

ВСУ обстреляли окраины Донецка. В ДНР обвинили Киев в атаке нескольких населенных пунктов в Донбассе. Сообщается о применении ВСУ снарядов калибра 82 мм и 120 мм. Военные Украины обстреляли окраину столицы республики, а также поселки Каштановое и Старомихайловка, передает телеканал «Известия». Мины разрушили жилые дома, о погибших не сообщается. Власти ДНР заявили о готовности Киева к полномасштабному наступлению.

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