Горевшее рыболовное судно отбуксировали к приморскому берегу

Горевшее в Японском море судно отбуксировали к берегу. «Витим» находится в районе бухты Тихая. Службы Морспаса начали откачку воды и ликвидацию крена судна, сообщает телеканал «Известия». 6 марта на «Витиме» начался пожар. Экипаж из 30 человек покинул борт на спасательных шлюпках. К эвакуации привлекли 60 спасателей и четыре плавсредства.

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