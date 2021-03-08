В результате взрывов в городе Бата погибли около 30 человек

Число погибших в Экваториальной Гвинее выросло до 30. Халатность военных стала основной причиной взрывов в городе Бата. Кроме того, виновными в ЧП также считают местных фермеров. Аграрии разожгли огонь на полях рядом с армейскими складами, передает телеканал «Известия». Всего в городе Бата прогремели четыре мощных взрыва. По сообщению СМИ, в результате трагедии пострадали более 500 человек. Власти эвакуировали жителей из ближайших районов. Большое количество людей числятся пропавшими без вести. Десятки зданий повреждены или разрушены. Спасатели разыскивают выживших под завалами.

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