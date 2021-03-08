Умер пианист Дмитрий Башкиров

Ушёл из жизни великий русский пианист Дмитрий Башкиров. Народному артисту РСФСР было 89 лет. Башкиров давал концерты с лучшими оркестрами мира. С 2012 артист перестал выступать, сосредоточившись на преподавании, сообщает телеканал «Известия». Дмитрий Башкиров воспитал десятки знаменитых музыкантов. Коллеги вспоминают Башкирова с глубокой теплотой и уважением.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.