В результате перестрелки у мемориала Джорджу Флойду погиб человек

Один человек погиб в результате перестрелки у мемориала Джорджа Флойда. Имя погибшего не разглашается, он скончался в больнице. Личность стрелявшего пока не установлена, передает телеканал «Известия». На месте ЧП ранее проходила акция протеста перед судом над полицейским Дереком Шовеном. Место стрельбы — перекрёсток, где был убит Джордж Флойд. Обвиняемого в убийстве Шовена должны судить в понедельник.

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