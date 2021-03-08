Десятки жителей Подмосковья поучаствовали в соревнованиях по криатлону

Бег в бикини, лыжи и обливание ледяной водой. В Подмосковье прошли соревнования по криатлону. Десятки энтузиастов собрались на Малаховском озере, сообщает телеканал «Известия». Местные моржи выполнили комплекс упражнений на морозе. Безопасность зимних купаний обеспечивали сотрудники МЧС.

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