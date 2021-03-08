В сенате поддержали расследование обвинений против Эндрю Куомо

Лидер демократов в сенате США Чак Шумер поддержал расследование обвинений против Эндрю Куомо. Губернатора Нью-Йорка обвиняют в домогательствах. О неподобающем поведении заявили несколько женщин, передает телеканал «Известия». В свою очередь Куомо считает, что его поведение ошибочно приняли за флирт. Расследование начала генпрокуратура штата. Вопрос об отставке губернатора пока не решён.

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