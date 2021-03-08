Новый вид беспозвоночных назвали в честь Греты Тунберг

Ученые назвали новый тип тихоходок — микроскопических беспозвоночных — в честь шведской экоактивистки Греты Тунберг, сообщается на сайте Кристианстадского университета (Швеция).

Сотрудники университета обнаружили четыре новых вида тихоходок в биосферном заповеднике Кристианстад Ваттенрике. Один из них назвали в честь климатической активистки «за ее смелые попытки открыть глаза мировым лидерам на необходимость бороться с изменением климата».

Теперь Xerobiotus gretae присоединится к 116 другим видам тихоходок, которые обитают в Швеции.

В феврале сообщалось, что в честь экоактивистки назвали новый вид улиток из семейства циклофорид. Он получил название Craspedotropis gretathunbergae.