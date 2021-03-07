Полицейского задержали по делу о пьяном ДТП с двумя погибшими

В Краснодарском крае сотрудника транспортной полиции заподозрили в том, что он, будучи пьяным, попал в ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 7 марта на сайте регионального управления Следственного комитета России (СК РФ).

«Установлено, что вечером 7 марта 2021 года полицейский двигался на своем автомобиле Opel по улице Гражданской в городе Тихорецке. По версии следствия, подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, превысил разрешенный скоростной режим и, не убедившись в безопасности маневра, выехал на перекресток с улицей Гоголя. В результате фигурант допустил столкновение с двигавшимся по улице Гоголя автомобилем Lada Samara под управлением 44-летнего мужчины», — говорится в сообщении.

Водитель отечественного автомобиля и его пассажир скончались на месте. Также в результате ДТП пострадали 34-летняя женщина и пятилетний ребенок, которые находились в том же автомобиле. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное в состоянии опьянения»). Полицейский задержан.

Ранее, 1 марта, на Морской набережной в Санкт-Петербурге автомобиль KIA столкнулся с полицейским Ford. В результате ДТП пострадали пять человек.