Девочку спасли из-под завалов после взрыва газа в Серпухове

Сотрудники МЧС спасли девочку 2006 года рождения, которая оказалась под завалами после взрыва бытового газа в жилом доме в Серпухове Московской области, сообщили «Известиям» в ГУ МЧС по региону в воскресенье, 7 марта.

Спасатели извлекли из-под завалов 14-летнюю Валерию Т., она госпитализирована. Как сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб, ее состояние оценивается как тяжелое.

Разбор завалов продолжается.

О взрыве газа, который произошел в двухэтажном доме 115 в деревне Лукьяново в городском округе Серпухов, стало известно ранее в этот же день. В результате ЧП произошло частичное обрушение несущих конструкций. Возгорания после взрыва не последовало.