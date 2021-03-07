В США вознаграждение за поимку снежного человека увеличили до $2,1 млн

Власти американского штата Оклахома увеличили вознаграждение за поимку снежного человека. Об этом в воскресенье, 7 марта, пишет The Sun.

До сих пор награда за успешную охоту на снежного человека составляла $25 тыс. Теперь тот, кому удастся поймать человекообразное существо, получит $2,1 млн.

Законодательное нововведение направлено на увеличение притока туристов в штат, отмечает издание.

«Это станет отлично возможностью для людей насладиться нашими краями и повеселиться», — считает член палаты представителей Конгресса США и автор законодательной инициативы Джастин Хамфри.

Кроме того, чиновники штата рассматривают введение лицензии для охоты на снежного человека. Вокруг человекоподобного создания будет развернута рекламная кампания, включающая в себя номерные знаки, наклейки и контрольные станции Bigfoot.

В апреле 2019 года альпинистская экспедиционная группа индийской армии сообщила об обнаружении в Гималаях следов снежного человека, существование которого большинство ученых подвергают сомнению. Альпинисты увидели отпечатки стопы размером 32х15 дюймов (приблизительно 81х38 см) недалеко от базового лагеря Макалу.