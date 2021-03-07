В России упростили правила траты маткапитала на улучшение жилья

В России упростили правила траты материнского капитала на улучшение жилищных условий. Россиянам теперь не нужно предоставлять в Пенсионный фонд документы о выполненных работах, сообщает телеканал «Известия». Для компенсации затрат на строительство или реконструкцию будет достаточно выписки из Росреестра. Справка докажет право собственности на участок или дом. С 2021 года размер материнского капитала увеличили. За первого ребенка семья получит 483 882 рубля, за второго государство дает 639 432 рубля.

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