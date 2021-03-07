В Тосино затопило жилой дом из-за забитой канализации

Потоп в доме по улице Ленина в городе Тосно. Подтопило подвал и подсобку небольшой пиццерии — ресторан отменил сотни заказов. Вода дошла до уровня 70 см, сообщает телеканал «Известия». Причина аварии — забитая канализация. Коммунальщики провели очистку коллектора — из колодца вытащили плотный мусор. Проблемы с подтоплениями происходят раз в несколько недель. Обычно вода поднимается после сильных дождей.

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