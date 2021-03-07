Полиция Москвы предупредила о мошенничестве в мобильных приложениях

Полиция предупредила о мошенниках, похищающих деньги через мобильное приложение. Злоумышленники убеждают установить программы в смартфон, сообщает телеканал «Известия». Приложения получают полный доступ к операциям в телефоне. Кибермошенники пользуются банковскими счетами граждан. Полиция просит не скачивать сомнительные программы.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.