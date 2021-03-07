Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Минэнерго Белоруссии опровергло сообщения о сбоях на БелАЭС
Происшествия
В Югре ликвидировали возгорание на продуктопроводе
Мир
Bloomberg сообщил о кибератаке более чем на 60 тыс. организаций в мире
Мир
Китай призвал США прекратить односторонние санкции против Ирана
Общество
В России упростили правила траты маткапитала на улучшение жилищных условий
Происшествия
Еще шесть машин столкнулись на месте аварии с участием 11 автомобилей на МКАД
Общество
Врачи спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19 в России в середине весны
Спорт
Ян извинился перед Стерлингом за запрещенный удар на турнире UFC 259
Общество
Умер бывший генеральный прокурор СССР Александр Сухарев

В США журналистов попросили не называть педофилов педофилами

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Репортерам американского телеканала ABC посоветовали не называть людей, совершивших преступление сексуального характера против детей, педофилами. Об этом 6 марта пишет Daily Mail.

Съезд извращенцев: кто в интернете пропагандирует секс с детьми
Генпрокуратуру призвали заблокировать публикации сетевых педофилов

Как уточняется, такое распоряжение старшего продюсера было распространено редакцией среди корреспондентов телеканала. Сотрудникам предлагалось избегать употребления термина «педофил» даже в тех случаях, когда правонарушители имели долгую историю нарушения прав детей, чтобы никого не «маргинализовать».

Издание отмечает, что соответствующий запрос поступил в ABC из Тасманийской службы помощи пережившим сексуальное насилие (SASS).

В организации считают, что использование слова «педофил» может привести к тому, что насильники перестанут обращаться в медучреждения для получения лечения и продолжат совершать преступления.

Такая просьба сотрудников телеканала возмутила. Некоторые уже пообещали пренебречь рекомендациями.

Летом прошлого года стало известно, что в США освободили педофила Питера Мэллори, который был осужден на 1000 лет. Всего он провел в тюрьме 8 лет, что Апелляционный суд счел достаточным. Помешать освобождению преступника пытался прокурор, однако оказался бессилен.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021