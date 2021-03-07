В США журналистов попросили не называть педофилов педофилами

Репортерам американского телеканала ABC посоветовали не называть людей, совершивших преступление сексуального характера против детей, педофилами. Об этом 6 марта пишет Daily Mail.

Как уточняется, такое распоряжение старшего продюсера было распространено редакцией среди корреспондентов телеканала. Сотрудникам предлагалось избегать употребления термина «педофил» даже в тех случаях, когда правонарушители имели долгую историю нарушения прав детей, чтобы никого не «маргинализовать».

Издание отмечает, что соответствующий запрос поступил в ABC из Тасманийской службы помощи пережившим сексуальное насилие (SASS).

В организации считают, что использование слова «педофил» может привести к тому, что насильники перестанут обращаться в медучреждения для получения лечения и продолжат совершать преступления.

Такая просьба сотрудников телеканала возмутила. Некоторые уже пообещали пренебречь рекомендациями.

Летом прошлого года стало известно, что в США освободили педофила Питера Мэллори, который был осужден на 1000 лет. Всего он провел в тюрьме 8 лет, что Апелляционный суд счел достаточным. Помешать освобождению преступника пытался прокурор, однако оказался бессилен.