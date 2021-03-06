Прямой эфир
Общество
В администрации ХМАО рассказали о причинах пожара на реке Обь
Общество
Чернышенко заявил о существенном дефиците IT-кадров в России
Общество
Путин выразил соболезнования в связи со смертью литературного критика Курбатова
Мир
Пушилин обвинил Киев в подготовке нового наступления в Донбассе
Мир
Мурашко обсудил с главой ВОЗ одобрение «Спутника V» для экстренного использования
Экономика
В Европарламенте призвали использовать «Северный поток – 2» против России
Мир
Власти Украины заявили о переходе Киева в «оранжевую» зону карантина
Мир
Мадуро привился российской вакциной «Спутник V»
Общество
Эксперт оценил необходимость ввода третьей дозы вакцины от COVID-19

Пожар произошел в акватории реки Обь из-за ЧП с нефтепроводом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожар начался в акватории реки Обь в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Instagram.

«6 марта недалеко от Нижневартовска обнаружен пожар в акватории реки Обь. Предположительно, произошла авария на подводном трубопроводе», — написала она в субботу, 6 марта.

По словам Радионовой, Росприроднадзор следит за ситуацией. На место ЧП уже выехали инспекторы службы, которые установят причины возгорания и оценят вред, нанесенный экологии.

Как уточнил ТАСС руководитель Природнадзора региона Сергей Пикунов, сейчас устанавливается точный источник разлива.

«Работают поисковые группы, там две трубы разных компаний, устанавливается, какая именно [стала причиной разлива]», — сказал он.

5 марта сообщалось, что в Хабаровском крае с рельсов сошли 17 вагонов с нефтью,10 из них перевернулись. Как сообщили на сайте Дальневосточной железной дороги, произошел разлив нефти. В каждой опрокинутой цистерне от 61 до 67 т топлива. Отмечалось, что обнаруженная течь нефтепродуктов капельная и ситуация находится под контролем.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021