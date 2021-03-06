Пожар произошел в акватории реки Обь из-за ЧП с нефтепроводом

Пожар начался в акватории реки Обь в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Instagram.

«6 марта недалеко от Нижневартовска обнаружен пожар в акватории реки Обь. Предположительно, произошла авария на подводном трубопроводе», — написала она в субботу, 6 марта.

По словам Радионовой, Росприроднадзор следит за ситуацией. На место ЧП уже выехали инспекторы службы, которые установят причины возгорания и оценят вред, нанесенный экологии.

Как уточнил ТАСС руководитель Природнадзора региона Сергей Пикунов, сейчас устанавливается точный источник разлива.

«Работают поисковые группы, там две трубы разных компаний, устанавливается, какая именно [стала причиной разлива]», — сказал он.

5 марта сообщалось, что в Хабаровском крае с рельсов сошли 17 вагонов с нефтью,10 из них перевернулись. Как сообщили на сайте Дальневосточной железной дороги, произошел разлив нефти. В каждой опрокинутой цистерне от 61 до 67 т топлива. Отмечалось, что обнаруженная течь нефтепродуктов капельная и ситуация находится под контролем.