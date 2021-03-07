Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Австрии приостановили использование партии вакцины AstraZenecа
Армия
Опубликовано видео испытаний ракеты комплекса «Бал» в безэховой камере
Общество
В России студенты смогут сдавать экзамены онлайн с помощью биометрии
Мир
В штате Айдахо демонстранты устроили сожжение медицинских масок
Происшествия
Клиенты московского банка заявили о краже около 160 млн рублей
Экономика
В России ужесточили требования к выдающим ипотечные займы организациям
Мир
Минэнерго Белоруссии опровергло сообщения о сбоях на БелАЭС
Мир
В результате стрельбы в Одессе пострадали три человека
Общество
В Саратове 531 жилой дом остался без холодной воды из-за аварии

Массовая культура: как в Подмосковье варили нанохолодец

Студень любителям русской кухни пришлось поедать на скорость
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
На территории павловопосадского Княжьего двора прошел ежегодный праздник «Русский холодец». В Год науки и технологий кулинары должны были использовать при создании традиционного русского блюда научный подход. Какими получились наностудни — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
На праздник съехались несколько тысяч участников и поклонников русской кухни со всего столичного региона
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Здесь можно было попробовать холодец из свинины, говядины, курицы, баранины, заливное из стерляди, трески, креветок, а также студни из ягод и фруктов
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Каждый создатель блюда должен был удивить жюри и гостей не только отменным вкусом, но также формой и декором
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Среди представленных кулинарных шедевров можно было увидеть многоярусный сложный торт-холодец и потрясающий густо-рубиновый студень
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Мастера удивляли всех собравшихся студнями в виде павловопосадского платка, гитары, сказочного замка, футбольного поля и даже целого поселка
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Кулинары с удовольствием делились рецептами и проводили мастер-классы по приготовлению студня и заливного
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В рамках фестиваля прошел ставший уже традиционным турнир по скоростному поеданию холодца
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Любители интеллектуальных игр смогли сразиться в «холодецкие» шашки, которые после выигрыша можно было съесть в буквальном смысле
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Насытившихся студнем, разнообразными видами выпечки и авторскими напитками гостей развлекали играми, песнями и плясками
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
На выставке-ярмарке можно было найти чудесные валенки, необычные изделия из кожи и глины, вязаные игрушки или восхитительные вышитые картины
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021