Массовая культура: как в Подмосковье варили нанохолодец

На территории павловопосадского Княжьего двора прошел ежегодный праздник «Русский холодец». В Год науки и технологий кулинары должны были использовать при создании традиционного русского блюда научный подход. Какими получились наностудни — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
На праздник съехались несколько тысяч участников и поклонников русской кухни со всего столичного региона
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Здесь можно было попробовать холодец из свинины, говядины, курицы, баранины, заливное из стерляди, трески, креветок, а также студни из ягод и фруктов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Каждый создатель блюда должен был удивить жюри и гостей не только отменным вкусом, но также формой и декором
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Среди представленных кулинарных шедевров можно было увидеть многоярусный сложный торт-холодец и потрясающий густо-рубиновый студень
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Мастера удивляли всех собравшихся студнями в виде павловопосадского платка, гитары, сказочного замка, футбольного поля и даже целого поселка
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Кулинары с удовольствием делились рецептами и проводили мастер-классы по приготовлению студня и заливного
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В рамках фестиваля прошел ставший уже традиционным турнир по скоростному поеданию холодца
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Любители интеллектуальных игр смогли сразиться в «холодецкие» шашки, которые после выигрыша можно было съесть в буквальном смысле
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Насытившихся студнем, разнообразными видами выпечки и авторскими напитками гостей развлекали играми, песнями и плясками
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
На выставке-ярмарке можно было найти чудесные валенки, необычные изделия из кожи и глины, вязаные игрушки или восхитительные вышитые картины
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