В Роскачестве предупредили о новом виде мошенничества с помощью видеоигр

Видеоигры, загружаемые из неофициальных интернет-магазинов, могут содержать вредоносный программный код, с помощью которого злоумышленники получат доступ к персональным данным. Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества дали советы, как избежать такого мошенничества.

Наиболее распространенной платформой для видеоигр в России являются смартфоны. По словам экспертов, мобильные игры, скачиваемые из неофициальных источников, могут содержать вирус в качестве своего компонента либо полностью таковым являться. После установки такой игры — на смартфон или персональный компьютер — вирус ворует у пользователя данные платежных карт и передает их мошенникам. Также страдают и другие персональные данные.

Специалисты отмечают, что для защиты своих данных нужно пользоваться только официальными площадками для загрузки видеоигр.

Рекомендуется завести отдельную банковскую карту с небольшим лимитом средств на счету для приобретения видеоигр и внутриигровых покупок. Также следует использовать антивирусные программы на персональных компьютерах и смартфонах.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов подчеркнул, что при скачивании популярных игр пользователь «чаще всего руководствуется эмоциями и редко включает голову».

«Поэтому крайне важно не забывать о правилах цифровой безопасности и перед установкой приложения лишний раз себя перепроверять», — добавил он.

В конце февраля в Роскачестве рассказали, что доступ к контактам, запись разговоров, поддельные приглашения и приложения-клоны на Android являются ключевыми угрозами безопасности при использовании сервиса Clubhouse. Пока нет возможности удалить данные, которыми пользователь поделился с сервисом.

В настоящее время приложение доступно только для мобильной системы iOS.