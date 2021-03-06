В ВОЗ заявили об улучшении ситуации с COVID-19 в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения заявила, что в России улучшается ситуация с эпидемией COVID-19. Эксперты отмечают замедление темпа передачи инфекции, передает телеканал «Известия». Позитивный эффект объясняют принятыми защитными мерами. Ситуацию с вакцинацией в России Всемирная организация здравоохранения назвала оптимистичной. Особо выделяется факт регистрации трех вакцин.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.