Горы победителю 1

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Фронтальная камера встроена в номерную площадку. Как дилеры будут крепить собственные рамки для номеров, непонятно
Фото: Volkswagen
Фронтальная камера встроена в номерную площадку. Как дилеры будут крепить собственные рамки для номеров, непонятно
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Максимальный размер колес — 19 дюймов
Фото: Volkswagen
Максимальный размер колес — 19 дюймов
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Такая «птичка» — признак версии R-Line
Фото: Volkswagen
Такая «птичка» — признак версии R-Line
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Фары уже в базовой версии светодиодные, рефлекторные. В более дорогих комплектациях доступен адаптивный свет
Фото: Volkswagen
Фары уже в базовой версии светодиодные, рефлекторные. В более дорогих комплектациях доступен адаптивный свет
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Светодиодные огни с 3D-эффектом и бегущей строкой поворотников — признак дорогих версий
Фото: Volkswagen
Светодиодные огни с 3D-эффектом и бегущей строкой поворотников — признак дорогих версий
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