Хакеры получили доступ к более чем 30 тыс. электронных почтовых ящиков

Хакеры взломали компьютеры более 30 тыс. организаций в США. Атаки осуществили с помощью уязвимости в программном обеспечении Microsoft, передает телеканал «Известия». Неизвестные смогли получить доступ к электронным почтовым ящикам. Эксперты, заявившие о взломах, уверены, что действовали хакеры из Китая. В МИДе Поднебесной заявили, что выступают против кибератак и не имеют к ним отношения.

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