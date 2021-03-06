Прямой эфир
Общество
Путин поручил разработать план по профилактике социального сиротства
Общество
У Орешкина выявлен коронавирус
Экономика
Правительство намерено сократить время доставки ж/д контейнеров с ДФО на запад РФ
Общество
План расширения пропускной способности БАМа и Транссиба подготовят к 11 марта
Общество
Россиян предостерегли от некоторых видов кредитов
Наука
Рогозин поблагодарил США за «пинок» для сокращения затрат «Роскосмоса»
Мир
Начались поставки белорусских нефтепродуктов через российские порты
Экономика
Правительство утвердило программу развития Кузбасса до 2024 года
Мир
Зеленский выразил благодарность США за помощь в борьбе с олигархами

Путин поручил разработать план по профилактике социального сиротства

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября разработать и утвердить дорожную карту по профилактике социального сиротства на 2022 — 2025 годы. Список с соответствующим поручением опубликован 5 марта на сайте Кремля.

Детские травмы: как спасти сирот от насилия
Помочь могут профессиональные семьи, кардинальное изменение систем контроля и подготовки педагогов

«Разработать и утвердить план мероприятий («дорожную карту») по профилактике социального сиротства на 2022 – 2025 годы, предусмотрев в нем в том числе совершенствование положений законодательства Российской Федерации о поддержке, укреплении и защите семьи, сохранении семейных ценностей», — говорится в тексте.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. План мероприятий должен быть представлен главе государства в срок до 1 сентября 2021 года.

27 января правительство России утвердило план мероприятий в рамках Десятилетия детства. План рассчитан на ближайшие семь лет и содержит 129 мероприятий, в число которых входят меры по усовершенствованию порядка учета нуждающихся в жилье и расширению форм обеспечения сирот жилыми помещениями.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021