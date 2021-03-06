Путин поручил разработать план по профилактике социального сиротства

Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября разработать и утвердить дорожную карту по профилактике социального сиротства на 2022 — 2025 годы. Список с соответствующим поручением опубликован 5 марта на сайте Кремля.

«Разработать и утвердить план мероприятий («дорожную карту») по профилактике социального сиротства на 2022 – 2025 годы, предусмотрев в нем в том числе совершенствование положений законодательства Российской Федерации о поддержке, укреплении и защите семьи, сохранении семейных ценностей», — говорится в тексте.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. План мероприятий должен быть представлен главе государства в срок до 1 сентября 2021 года.

27 января правительство России утвердило план мероприятий в рамках Десятилетия детства. План рассчитан на ближайшие семь лет и содержит 129 мероприятий, в число которых входят меры по усовершенствованию порядка учета нуждающихся в жилье и расширению форм обеспечения сирот жилыми помещениями.