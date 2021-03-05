Германия уберет слово «раса» из конституции

Правящая в ФРГ коалиция (Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз и Социал-демократическая партия Германии) договорились убрать из конституции страны слово «раса». Об этом 5 марта сообщило издание Spiegel.

В нынешней редакции основного закона страны есть пункт, запрещающий дискриминацию на «основании пола, происхождения, расы, языка, отечества и места рождения, вероисповедания, религиозных и политических взглядов, а также в связи с инвалидностью». Слово «раса» предлагается заменить на «по расистским основаниям».

По мнению критиков инициативы, власти таким образом не искореняют представление о действительном существовании рас. Они требуют более кардинальных изменений конституции в этом вопросе, передает «Газета.ру».

О том, что в правительстве страны обсуждается возможность убрать слово «раса» из конституции, сообщалось в ноябре 2020 года. По словам министра юстиции ФРГ Кристин Ламбрехт, в кабмине это объясняют тем, что «само понятие расы на сегодняшний день считается несостоятельным».

Действующая Конституция Германии была принята в 1949 году. Понятие расы было включено туда для того, чтобы четко дистанцироваться от расовой идеологии нацистов.