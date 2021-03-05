В Коми повредивший теплотрассу грузовик оставил без тепла более 30 домов

Грузовик повредил арочную теплотрассу в поселке Краснозатонский, сообщает пресс-служба администрации Сыктывкара в соцсети «ВКонтакте» в пятницу, 5 марта.

«Инцидент произошел сегодня вечером возле дома по улице Корабельная, 7. При заезде на производственную базу спецтехника задела арочную теплотрассу диаметром 150 мм», — сказано в сообщении.

В результате подача тепла была временно приостановлена в 23 деревянных двухэтажных и девяти частных домах, расположенных по улицам Флотская, Корабельная, Речная и Судоремонтная.

Аварийная бригада уже приступила к ремонту, ситуация находится под контролем вице-мэра столицы Коми Александра Можегова. Виновник инцидента установлен, на месте работают сотрудники ГИБДД.

10 февраля в результате аварии на теплотрассе в городе Куйбышеве в Новосибирской области без тепла осталось более 100 зданий.