Головина признали лучшим игроком «Монако» в феврале

Полузащитник сборной России Александр Головин, выступающий за ФК «Монако» в чемпионате Франции по футболу, был признан лучшим игроком по итогам февраля. Об этом сообщается на сайте клуба в пятницу, 5 марта.

Футболист победил в голосовании болельщиков клуба. Головин набрал 37 процентов голосов, пишет газета «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что в прошедшем месяце 24-летний спортсмен оформил хет-трик в матче с «Нимом», который завершился победой «Монако» со счетом 4:3.

После 28 туров клуб набрал 55 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Всего в текущем сезоне Головин провел 13 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач.