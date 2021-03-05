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Новые камеры фиксации нарушений ПДД установят в Красноярском крае

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На дорогах Красноярского края установят новые комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба регионального минтранспорта.

На улицах Красноярска появятся шесть камер фиксации. Три из них классического типа — они определяют проезд автомобиля на запрещающий сигнал, выезд за стоп-линию, превышение скорости и повороты налево/направо, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Еще три фиксируют непредоставление преимущества пешеходу. Аналогичные устройства в скором времени появятся в Минусинске и Норильске.

На региональных трассах установлены комплексы, регистрирующие превышение скорости. Они находятся на 1-м и 2-м км подъезда к аэропорту Емельяново и на 19-м км автодороги Красноярск–Железногорск.

С учетом новых камер на дорогах региона будут действовать 42 рубежа контроля, оборудованных комплексами фиксации нарушений ПДД.

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