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Активисты Greenpeace в Париже перекрасили часть самолета в зеленый цвет

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Активисты Greenpeace покрасили часть самолета авиакомпании Air France в зеленый цвет в парижском аэропорту Руасси — Шарль де Голль. Своими действиями они требуют от правительства реальных мер по уменьшению авиавыбросов. Об этом сообщила пресс-служба организации в пятницу, 5 марта, в Twitter.

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В публикации Greenpeace также размещено видео, снятое в момент покраски самолета.

Как уточнили во французской газете Le Parisien, девять активистов организации в желто-белых костюмах прошли на взлетно-посадочную полосу в аэропорту в 9 утра. Некоторые участники акции начали красить Air France Boeing 777, а часть активистов забралась на самолет.

По данным издания, прибывшие на место жандармы задержали участников акции.

Специальная комиссия нацсобрания (нижняя палата парламента) Франции планирует рассмотреть законопроект по климату 8 марта.

В середине декабря прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал в стране проведение референдума по вопросу включения в конституцию новых обязательств в области климата. Выступая перед участниками Гражданского конвента по климату, он отметил, что необходимо продолжать усилия по экологическим преобразованиям и «смотреть на 10, 15, 20 лет вперед».

Первым серьезным шагом в борьбе с изменениями климата стало подписанное в Париже в 2015 году соглашение, призванное не дать глобальным температурам подняться на 2% выше доиндустриального уровня. При этом целый ряд стран поставил для себя еще более амбициозные задачи в климатической повестке. Одним из самых активных оказался Евросоюз. В начале года Брюссель обнародовал комплекс мер под названием «Зеленый курс», пообещав вложить в его развитие в ближайшие 10 лет до €1 трлн.

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