Президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта, передает телеканал «Известия».

«Дорогие женщины России! Поздравляю вас с Международным женским днем! Вы приносите в этот мир гармонию, нежность, красоту. И самое сильное, чистое, бескорыстное чувство — безусловную материнскую любовь. Без остатка отдаете себя детям, их развитию, воспитанию, волнуетесь и переживаете за них. Гордитесь и радуетесь их успехам. Делаете всё, чтобы они выросли успешными, достойными людьми. Забота о детях, тепло домашнего уюта, которым вы всегда стремитесь окружить своих родных, — всё это нелегкий каждодневный труд. Он, конечно же, заслуживает самого высокого признания», — отметил российский лидер.

Отдельно он поздравил женщин — медицинских работников.

«В тяжелейших условиях эпидемии вы проявляете душевную щедрость и профессионализм. Продолжаете трудиться с полной отдачей. Благодарю всех женщин-врачей, фельдшеров, медсестер и нянечек. Всех, кто спасает и выхаживает больных в красных зонах, в составе экипажей скорой помощи, в больницах и поликлиниках. Давно известно: чуткость, участие, внимательное доброе отношение порой так же нужны, как и лекарства. И вы дарите пациентам именно такую, истинно женскую душевную поддержку», — добавил глава РФ.

В заключение поздравительной речи Владимир Путин пожелал россиянкам успехов, взаимопонимания с близкими и счастья.

«Желаю вам здоровья, успехов — успехов во всем. Взаимопонимания с теми, кто вам дорог. И конечно же, как можно больше поводов для улыбок и радости. Будьте счастливы!» — сказал президент.

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