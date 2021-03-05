Мосбиржа в 2020 году увеличила прибыль на 24,6%

Московская биржа в прошлом году получила почти на четверть больше чистой прибыли, чем в 2019-м: 25,17 млрд рублей. Еще сильнее выросли комиссионные доходы торговой площадки — более чем на 30% за год, сообщает телеканал «Известия». Доля комиссионных в общем объеме выручки достигла 76%. В 2020 году активность россиян на фондовом рынке выросла. Наблюдательный совет Мосбиржи рекомендовал перечислить акционерам за прошлый год рекордные дивиденды — 9,45 рубля на каждую акцию. Сумма выплат в этом случае может достичь 21,5 млрд рублей — это 85% прибыли. За 2019 год держатели ценных бумаг Мосбиржи получили меньше 8 рублей на одну акцию. Собрание акционеров утвердит размер дивидендов 28 апреля. В 2021 году Мосбиржа планирует начать торги опционами на акции.

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