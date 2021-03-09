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Группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером нижней палаты парламента от «Единой России» Петром Толстым подготовила законопроект, предлагающий запретить суррогатное материнство иностранцам и людям, не состоящим в браке.

Этот документ очень резонансный и крайне важный. При этом он не должен расколоть общество и разрушить институт семьи. Прежде всего новый закон необходим, чтобы прекратить вывоз иностранцами детей, рожденных российскими суррогатными матерями.

Зафиксированы тысячи фактов вывоза детей в другие страны, в том числе однополыми парами. Мы как страна, которая культивирует традиционную семью, не можем этого допустить. По мнению депутатов, это может сформировать у ребенка неправильное восприятие семьи.

Вместе с тем я считаю, что нужно очень хорошо подумать насчет запрета суррогатного материнства для одиноких российских женщин. Любая женщина, в том числе одинокая, имеет право на материнство. В чем она виновата, если одинока? Ни в чем. Если она по каким-то медицинским показаниям не может родить ребенка и при этом не имеет мужа, то не обязана вступать в брак и несколько лет в нем жить (ведь именно это предлагают авторы законопроекта), чтобы «заслужить» ребенка. Почему мы должны диктовать женщине, что ей делать, чтобы стать счастливой матерью?

Коллеги из Госдумы лукавят, когда задаются вопросом: почему бы женщине не найти мужчину и не вступить с ним в брак, для того чтобы обратиться к услуге суррогатного материнства, согласно новому законопроекту. Ответ прост: далеко не все женщины ради появления ребенка способны вступить в отношения с мужчиной. Каким способом женщина хочет родить, ее личное дело. Мы должны предоставить любой вариант, который находится в правовом поле. Уверен, со мной в этом согласятся тысячи женщин.

Я собираюсь отстаивать свою позицию. Буду поддерживать этот законопроект частично, а частично дискутировать. Вместе с группой сторонников из Госдумы мы будем отстаивать право одиноких женщин на пользование услугами суррогатного материнства.

Авторы законопроекта, конечно, тоже имеют право заявить его в том виде, в котором считают нужным, выходя на пленарное заседание. Мы же с единомышленниками будем перед пленарным заданием высказывать свою позицию и отражать ее на заседании. Дальше, если на первом чтении большинство депутатов всё же проголосует за принятие законопроекта в первоначальном виде, мы будем вносить правки ко второму чтению. Они должны быть вынесены на широкое общественное обсуждение и согласовываться с правительством. Есть регламент прохождения законопроекта, и мы будем действовать строго по регламенту.

Этот законопроект необходимо как следует обсудить перед внесением и принятием, так как он является определяющим для тысяч женщин. Роль гражданского общества в этом законе должна быть превалирующей. Я считаю, что мы должны базироваться на общечеловеческих ценностях. Уверен, что коллеги в комитете Госдумы по охране здоровья меня поддержат.

В целом же, я считаю, нужно не только не запрещать суррогатное материнство в России, а всеми силами поддерживать его точно так же, как ЭКО. Это специфическая медицинская процедура, при этом рождение здоровых людей от здоровой яйцеклетки — нормальный процесс. Есть, конечно, определенный конфликт с некоторыми религиозными конфессиями, противниками такой услуги. По другую сторону баррикад находятся клиники, предоставляющие услуги суррогатного материнства. Для них это бизнес, приносящий огромные деньги. И они будут его отстаивать.

Еще очень многие вопросы предстоит обсудить с медицинским сообществом, юристами, депутатами. Каждый из представителей этих групп должен под разным углом посмотреть на законопроект.

В любом случае откладывать работу над решением вопросов суррогатного материнства нельзя. Та информация о найденных детях, рожденных для китайских пар, которая понеслась из СМИ в прошлом году, придала огласке эту большую проблему. Именно после этого началась работа над законопроектом.

Законодательство в области суррогатного материнства не обновлялось давно. На моей памяти, за последние 10 лет тема обсуждалась один раз. А она как никогда актуальна, поскольку Россия сильно изменилась, в том числе и Конституция страны. Нужно безотлагательно привести законы с этой сфере в соответствие с изменившимся Основным законом страны.

Я думаю, что уже в марте должны состоятся первые общественные слушания, и процесс запустится. Но, как правило, на принятие таких законопроектов уходит от года до двух.

Автор член Комитета Госдумы по охране здоровья

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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