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Первый телеканал о космосе начал вещание при поддержке «Ретро FM»

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Накануне 60-летия легендарного полёта Юрия Гагарина в российском ТВ-эфире появился «Первый Космический». Новый канал, вещание которого 4 марта началось на платформе «Триколор», создан госкорпорацией «Роскосмос» и телекомпанией «Первый ТВЧ», а генеральным информационным партнером проекта стало «Ретро FM».

Новости с орбиты и яркие страницы истории освоения внеземного пространства — важные темы для одной из популярнейших радиостанций России. «Ретро FM» регулярно приглашает в гости знаменитых летчиков-космонавтов, а 12 апреля по традиции проводит телемост с экипажем МКС. Каждый год слушатели радиостанции со всей страны получают уникальную возможность выиграть путевки на Байконур, своими глазами увидеть старт пилотируемого корабля и почувствовать тот самый «рокот космодрома». Владимир Иваненко, генеральный продюсер «Ретро FM»:

«2021 год — особенный для всех нас, ведь это год большого юбилея гагаринского старта. Так что для выхода первого телеканала о космосе выбран идеальный момент. И, конечно, мы с большим удовольствием выступаем партнерами этого масштабного проекта, ведь «Ретро FM» — это самое «космическое» радио в мире, да что там в мире — в России! Надеемся, что благодаря новому каналу у наших программ о космосе теперь появится и широкая телевизионная аудитория».

Эфирное наполнение «Первого Космического» составят новости отрасли, научно-популярные передачи об устройстве Вселенной, тематические художественные и документальные фильмы российского и зарубежного производства. ТВ-канал уже доступен зрителям спутникового и онлайн-телевидения «Триколор».

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