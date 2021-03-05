AliExpress запустил интернет-площадку для брендов одежды и обуви

Интернет-площадка для продаж AliExpress объявила о запуске аутсорсинга одежды, обуви и аксессуаров, направленного на поддержку малых и средних fashion-брендов. Об этом пишет пресс-служба «AliExpress Россия».

Сервис получил название «Большой Модный». На его платформе продавцы и производители товаров могут размещать свой ассортимент и увеличивать продажи, не открывая собственной витрины и не занимаясь операционными вопросами. В настоящий момент на маркетплейсе можно приобрести товары таких брендов, как Masha Tsigal, Fly, Nobbaro, Makfine, Lambonika, Fargo, Jadea и др. Предполагается, что впоследствии в «Большом Модном» будет представлено около 300 fashion-брендов.

Управление супермагазином взял на себя один из самых крупных сервисных партнеров AliExpress — компания Xway.

Для покупателей интернет-магазин функционирует в формате department store. Пользователи маркетплейса могут выбирать из представленных на одной площадке товаров, рассортированных по брендам и категориям. Все оплаченные товары покупатель получает в одном заказе.

В свою очередь продавцы могут делегировать магазину все процессы, связанные с продажами на маркетплейсе: размещение товаров на онлайн-витрине, продвижение и участие в акциях, общение с пользователями до и после продажи, хранение и доставку заказов покупателям, ежедневную передачу заказов продавцу, работу с отзывами.

За услуги аутсорсинга «Большой Модный» берет с продавцов комиссию 10% или 20%. Ставка 20% включает в себя все перечисленные выше услуги, а также предоставляет услугу возмещения расходов на возврат. Комиссия 10% включает все те же самые услуги, кроме хранения и доставки товара.

При отсутствии у продавцов собственного склада можно воспользоваться фулфилментом, то есть разместить товары на складе Xway — комиссия при этом не изменится. Деньги удерживаются только с выполненных заказов.

В 2020 году стало известно, что AliExpress предоставит самозанятым гражданам России возможность открывать собственные магазины на площадке маркетплейса. Для самозанятых физических лиц в 75 регионах страны действует специальный льготный налоговый режим. Открыть торговую точку AliExpress смогут жители любого из этих регионов.