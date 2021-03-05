Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
В Кремле назвали безосновательными обвинения США в наличии у РФ химоружия
Мир
В МИДе пригрозили ответом на действия властей ФРГ против российских СМИ
Мир
В ВОЗ заявили о серьезных опасениях в связи с паспортами вакцинации в ЕС
Общество
Минздрав распределит остатки имиглюцеразы между пациентами с болезнью Гоше
Мир
МИД анонсировал ответный стоп-лист граждан США
Мир
Патрушев и Салливан обсудили безопасность и стратегическую стабильность
Общество
Минтруд намерен актуализировать порядок ведения трудовых книжек
Мир
В Госдуме предложили ответ на возможные антироссийские санкции США
Мир
В Китае анонсировали повышение пенсионного возраста

AliExpress запустил интернет-площадку для брендов одежды и обуви

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Интернет-площадка для продаж AliExpress объявила о запуске аутсорсинга одежды, обуви и аксессуаров, направленного на поддержку малых и средних fashion-брендов. Об этом пишет пресс-служба «AliExpress Россия».

На крыльях Али: китайский ритейлер расширяет географию поставок в РФ
Alibaba намерена грузовыми самолетами доставлять посылки в Казань и Екатеринбург

Сервис получил название «Большой Модный». На его платформе продавцы и производители товаров могут размещать свой ассортимент и увеличивать продажи, не открывая собственной витрины и не занимаясь операционными вопросами. В настоящий момент на маркетплейсе можно приобрести товары таких брендов, как Masha Tsigal, Fly, Nobbaro, Makfine, Lambonika, Fargo, Jadea и др. Предполагается, что впоследствии в «Большом Модном» будет представлено около 300 fashion-брендов.

Управление супермагазином взял на себя один из самых крупных сервисных партнеров AliExpress — компания Xway.

Для покупателей интернет-магазин функционирует в формате department store. Пользователи маркетплейса могут выбирать из представленных на одной площадке товаров, рассортированных по брендам и категориям. Все оплаченные товары покупатель получает в одном заказе.

В свою очередь продавцы могут делегировать магазину все процессы, связанные с продажами на маркетплейсе: размещение товаров на онлайн-витрине, продвижение и участие в акциях, общение с пользователями до и после продажи, хранение и доставку заказов покупателям, ежедневную передачу заказов продавцу, работу с отзывами.

За услуги аутсорсинга «Большой Модный» берет с продавцов комиссию 10% или 20%. Ставка 20% включает в себя все перечисленные выше услуги, а также предоставляет услугу возмещения расходов на возврат. Комиссия 10% включает все те же самые услуги, кроме хранения и доставки товара.

При отсутствии у продавцов собственного склада можно воспользоваться фулфилментом, то есть разместить товары на складе Xway — комиссия при этом не изменится. Деньги удерживаются только с выполненных заказов.

В 2020 году стало известно, что AliExpress предоставит самозанятым гражданам России возможность открывать собственные магазины на площадке маркетплейса. Для самозанятых физических лиц в 75 регионах страны действует специальный льготный налоговый режим. Открыть торговую точку AliExpress смогут жители любого из этих регионов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021