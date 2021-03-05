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Минцифры разработало меры борьбы с телефонным мошенничеством

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России разработало меры борьбы с мошенническим телефонным трафиком, связанным с подменой номера. Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативных актов в пятницу, 5 марта.

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Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, ряд крупнейших российских операторов разработал систему, с помощью которой можно уточнить, действительно ли звонок совершается пользователем мобильного оператора. Так, оператор, на сеть которого поступает вызов, может отправить запрос оператору, которому принадлежит номер звонящего, чтобы определить, действительно ли с этого номера совершается звонок.

«Проект постановления устанавливает право оператора связи при осуществлении телефонного вызова запросить информацию об инициаторе вызова и не пропустить вызов при неполучении ответа или несоответствии полученной информации совершаемому вызову», — говорится в пояснительной записке.

Как сообщили «РИА Новости» в Минцифры, мошенники подменяют номера телефонов для распространения ложных террористических сообщений, а также финансового мошенничества.

3 марта сообщалось, что злоумышленники придумали новый способ обмана россиян — они присылают на электронную почту письмо якобы от портала «Госуслуги», в котором предлагается ввести номер страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) для получения положенных социальных выплат.

Как объяснил эксперт «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея, схема фишинговых сайтов и рассылок очень распространена и является одной из самых популярных, поскольку не требует больших затрат, но при этом имеет большой охват потенциальных жертв.

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