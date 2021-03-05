В Иркутске трамвай с отказавшими тормозами протаранил девять авто

Трамвай протаранил девять автомобилей в Иркутске. В аварии пострадал один человек. У трамвая отказали тормоза. Водитель, обнаружив неисправность, отгонял состав в депо, сообщает МВД. Почему не сработали тормоза, сейчас выясняют специалисты, сообщает телеканал «Известия». Мэр Иркутска поручил провести проверку всех трамваев в городе.

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