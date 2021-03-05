В Китае стартовала сессия принятия программы 14-й пятилетки

Стартовала сессия Всекитайского собрания народных представителей. Законодатели примут программу 14-й пятилетки, передает телеканал «Известия». В этом году темпы роста ВВП Китая составят 6%. Уровень инфляции, как ожидается, достигнет 3%. Показатели безработицы не превысят 6,5%. Также Китай продолжит сокращать вредные выбросы производств. Пекин будет следить за вторжением в дела Гонконга и Макао. Также власти намерены подавлять протесты на Тайване.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.