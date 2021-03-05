Пассажиры толкали застрявшую маршрутку в Новосибирске

Пассажирам пришлось самим толкать маршрутный микроавтобус, который застрял на трамвайных путях в Новосибирске, сообщается в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел на улице Учительская с маршруткой № 30.

«Микроавтобус застрял на рельсах, пассажиры вышли и попытались сдвинуть его с места, но даже почти десятку крепких мужчин этого не удалось», — сказано в сообщении.

Отмечается, что трамвайное движение на участке было приостановлено в обоих направлениях.

Ранее, 2 марта, сообщалось, что в Челябинске автобус с пассажирами съехал в кювет после ДТП с участием погрузчика-экскаватора и легковушки.