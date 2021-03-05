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В странах ЕАЭС планируют запретить одноразовые пакеты

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В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) намерены ввести поэтапный запрет на использование пластиковых пакетов. Изучение вопроса предусматривает стратегия развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года, сообщили «Известиям» в пресс-службе ЕЭК. Комиссия ведет подготовку соответствующего плана, добавили там.

Вопрос поэтапного запрета одноразового пластика уже рассматривали в 2020 году на совещании по развитию сотрудничества предприятий ЕАЭС. В министерстве природы Белоруссии считают целесообразным «в рамках стратегических направлений развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года оставить реализацию мероприятия, позволяющего осуществить поэтапный запрет, ввоз и производство одноразового пластика, в том числе пакетов», сказано в письме ведомства в ЕЭК (есть у «Известий»).

В письме Минэкономразвития России в ЕЭК сказано о возможности «обсуждения мероприятий, связанных с производством, импортом и запретом одноразового пластика».

Сейчас согласовывается проект плана реализации стратегии развития Евразийской экономической интеграции, сообщили «Известиям» в МЭР. В документ предполагается включить конкретные мероприятия по вводу поэтапного запрета на ввоз и производство одноразового пластика, сказали в министерстве. Утвердить проект намерены в первом квартале 2021 года, заявили там.

Минприроды России также выступает за снижение ввоза и производства пластика, влияющего на загрязнение окружающей среды, сообщили «Известиям» в ведомстве.

Минпромторг России поддерживает идею поэтапного сокращения и вывода из оборота отдельных видов одноразовых и трудноперерабатываемых товаров (тара, посуда и упаковка), заявили «Известиям» в ведомстве. Но важно принимать во внимание экологические и экономические последствия с учетом возможных альтернатив, подчеркнули в Минпромторге.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пакеты услуг: в странах ЕАЭС намерены запретить одноразовый пластик

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