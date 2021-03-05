За год спрос на вторичное малоэтажное жилье в России вырос на 15%

По итогам февраля 2021 года в России прослеживалось повышение потребительского интереса к рынку малоэтажного строительства, сообщили «Известиям» аналитики «Авито Недвижимости».

Спрос на вторичное жилье в многоквартирных домах небольшой этажности (не более трех) вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цены на малоэтажные объекты увеличивались на 6% за год.

Рынок малоэтажного строительства в России крайне неоднороден. Изначально этот сегмент включает как невысокие (не более трех этажей) многоквартирные дома, так и элементы загородной недвижимости, в частности таунхаусы, рассказали аналитики.

По данным компании, в Москве, Санкт-Петербурге и городах Золотого кольца двухэтажные и трехэтажные дома — это, как правило, бывшие династические и фамильные особняки, гимназии, лицеи, больницы, объекты культурного и исторического наследия в центре города. В более аграрно и индустриально ориентированных районах страны эта категория представлена преимущественно в виде старого жилого фонда застройки военных лет и раннего послевоенного периода.

С внесением поправок в 2018 году в Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» возведение многоэтажных домов было существенно ограничено — получить разрешение на их строительство стало сложнее, указал в компании.

Девелоперы начали пересматривать свои проекты в пользу объектов невысокой этажности. Весьма вероятно, данная ситуация послужит определенным импульсом для планирования большего количества малоэтажных комплексов, которые в перспективе смогут занять некоторую долю многоэтажных построек на рынке, считают в «Авито Недвижимости».

«Малоэтажное строительство долгое время было недооценено. Однако сейчас в секторе наметились некоторые коррективы, позволяющие надеяться на его дальнейшее развитие. Перенаселенность крупных городов и зачастую хаотичное планирование территорий побудили правительство РФ выработать ряд мер, направленных на минимизацию сложившихся негативных тенденций», — отмечает руководитель направлений вторичной недвижимости и долгосрочной аренды Авито Недвижимости Руслан Закирьянов.

Это, к примеру, развитие системы проектного финансирования и доступных механизмов ипотечного кредитования, внедрение инновационных технологий при возведении подобных зданий и другие, указал он.

Ранее сообщалось, что в январе 2021 года российские банки предоставили ипотечные жилищные кредиты на общую сумму 259,5 млрд рублей, что на 37,4% больше, чем в прошлом году. При этом средневзвешенная ставка по жилищной ипотеке за месяц снизилась.