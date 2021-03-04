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Овечкина оштрафовали на $5 тыс. за удар соперника в пах

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Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заплатит $5 тыс. за запрещенный прием во время игры с «Бостоном». Об этом департамент безопасности игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сообщил в Twitter.

Россиянина оштрафовали за то, что он ударил соперника клюшкой.

Это финансовое наказание является максимальным за нарушение данного пункта правил НХЛ.

Овечкин ударил в пах Трента Фредерика во время встречи с «Бостоном», которая закончилась со счетом 2:1 в пользу «Вашингтон Кэпиталз». За это нападающего удалили на две минуты, сообщает телеканал «360».

В начале третьего периода счет открыл Давид Пастрняк. Ответная шайба была от Ларса Эллера из столичного клуба. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Якуб Врана обеспечил своей команде победу в серии послематчевых бросков.

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