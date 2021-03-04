Глава фонда «Мир, где добро» заявила о планах продолжать волонтерскую работу

Руководитель благотворительного фонда «Мир, где добро», волонтер акции «МыВместе» Виктория Родина заявила «Известиям» о своих планах продолжить волонтерскую деятельность.

«Мы наметили планы на будущее. План для меня как руководителя организации один — продолжать помогать», — сказала Родина после встречи с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся ранее 4 марта.

Родина также подчеркнула важность того, что в ходе встречи удалось познакомиться с волонтерами из разных регионов. По ее словам, это важно, поскольку в будущем у них можно будет перенять опыт работы.

Встреча проходила в Кремле. Ее участники — волонтеры, врачи и представители бизнеса — поделились с главой государства своими впечатлениями о работе в период пандемии коронавируса, рассказали о новых идеях и планах на будущее.

Путин высоко оценил проделанную работу и выразил уверенность в том, что волонтеры должны играть более активную роль в политической жизни страны. В волонтерском движении состоят люди разных убеждений и взглядов, подчеркнул президент. Когда такие люди попадают в политику, они могут являться «носителями разных подходов к решению определенных проблем, перед которыми стоит страна и регион», заключил глава государства.

Всероссийская акция взаимопомощи «Мы вместе» стартовала в марте 2020 года, в период пандемии коронавируса. Ее организаторами выступили платформа dobro.ru, ОНФ и ряд волонтерских организаций.