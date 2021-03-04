Летом в Карелии начнут раздавать жителям «арктические гектары»

Летом 2021 года в Карелии стартует федеральная программа «Арктический гектар». Об этом глава региона Артур Парфенчиков рассказал на своей странице «ВКонтакте».

Местные жители смогут получить от государства до 1 га земли в бесплатное пользование на пять лет. Затем появится возможность оформить «арктический гектар» в собственность, передает ИА «Карелinform».

«Земли будут выделять на территориях, включенных в Арктическую зону», — уточнил Парфенчиков. Министерство имущества Карелии составляет перечень территорий, где можно будет получить землю.

Напомним, в Арктическую зону РФ вошли Сегежский, Калевальский районы и Костомукшский городской округ Карелии. Таким образом, арктическая территория региона увеличилась до 38%. «Это более трети всей республики», — заявил Артур Парфенчиков. Ранее таким статусом обладали лишь три района Карелии — Беломорский, Лоухский и Кемский.