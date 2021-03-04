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Минпромторг попросили простимулировать развитие промышленного дизайна

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Российский технологический университет (РТУ МИРЭА) просит Минпромторг при формировании новой стратегии инновационного развития РФ закрепить роль промышленного дизайна как одной из движущих сил развития инноваций и экономики. Об этом говорится в письме, подписанном ректором вуза Станиславом Куджем, которое поступило «Известиям» в четверг, 4 марта.

Отмечается, что в этом году завершается реализация стратегии инновационного развития России, в рамках которой «удалось серьезно улучшить» ситуацию в области инноваций.

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«В связи с этим и особенно в контексте текущего Года науки и технологий в Российской Федерации представляется необходимым актуализировать стратегию инновационного развития Российской Федерации на ближайшее десятилетие и предусмотреть в ней меры стимулирования и поддержки промышленного дизайна», — отмечается в письме, адресованном министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

В МИРЭА указывают, что принятие концепции развития промышленного дизайна в России неоднократно откладывалось, а в законодательстве не закреплено понятие «промышленный дизайн». Подчеркивается, что программы подготовки специалистов по этому направлению оторваны от практики.

В письме говорится о зарубежном опыте развития этой области. Например, «корейский промышленный феномен» напрямую связан с развитием промышленного дизайна, закрепленным на законодательном уровне.

«Просим при актуализации стратегии инновационного развития Российской Федерации учесть следующее: закрепить роль промышленного дизайна в России как одной из движущих сил инноваций и развития экономики в целом», — указывается в письме.

В вузе просят сформулировать на законодательном уровне понятие «промышленный дизайн», а в качестве одной из задач стратегии обозначить создание национального стиля этого вида дизайна. Создание узнаваемого национального стиля должно помочь в будущем снизить стоимость промышленного дизайна для товаров массового потребления.

Среди предложенных мер — увеличение количества бюджетных мест в вузах на направления подготовки, связанные с промышленным дизайном, создание системы господдержки среднего бизнеса в промышленном секторе экономики для развития этого вида дизайна в сотрудничестве с вузами.

Предложенные меры должны быть направлены на повышение привлекательности производимых в России товаров и их конкурентные преимущества на глобальном рынке.

В конце декабря прошлого года россияне назвали самые перспективные виды деятельности в 2021 году. Среди них — сферы IT (44%), медицины (37%), строительства (30%), промышленность (6%) и дизайн (3%).

Ранее в том же месяце стало известно, что более половины опрошенных разработчиком программного обеспечения для управления бизнесом «Мегаплан» россиян готовы сменить профессию в 2021 году в случае кризиса.

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