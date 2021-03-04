Минпромторг попросили простимулировать развитие промышленного дизайна

Российский технологический университет (РТУ МИРЭА) просит Минпромторг при формировании новой стратегии инновационного развития РФ закрепить роль промышленного дизайна как одной из движущих сил развития инноваций и экономики. Об этом говорится в письме, подписанном ректором вуза Станиславом Куджем, которое поступило «Известиям» в четверг, 4 марта.

Отмечается, что в этом году завершается реализация стратегии инновационного развития России, в рамках которой «удалось серьезно улучшить» ситуацию в области инноваций.

«В связи с этим и особенно в контексте текущего Года науки и технологий в Российской Федерации представляется необходимым актуализировать стратегию инновационного развития Российской Федерации на ближайшее десятилетие и предусмотреть в ней меры стимулирования и поддержки промышленного дизайна», — отмечается в письме, адресованном министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

В МИРЭА указывают, что принятие концепции развития промышленного дизайна в России неоднократно откладывалось, а в законодательстве не закреплено понятие «промышленный дизайн». Подчеркивается, что программы подготовки специалистов по этому направлению оторваны от практики.

В письме говорится о зарубежном опыте развития этой области. Например, «корейский промышленный феномен» напрямую связан с развитием промышленного дизайна, закрепленным на законодательном уровне.

«Просим при актуализации стратегии инновационного развития Российской Федерации учесть следующее: закрепить роль промышленного дизайна в России как одной из движущих сил инноваций и развития экономики в целом», — указывается в письме.

В вузе просят сформулировать на законодательном уровне понятие «промышленный дизайн», а в качестве одной из задач стратегии обозначить создание национального стиля этого вида дизайна. Создание узнаваемого национального стиля должно помочь в будущем снизить стоимость промышленного дизайна для товаров массового потребления.

Среди предложенных мер — увеличение количества бюджетных мест в вузах на направления подготовки, связанные с промышленным дизайном, создание системы господдержки среднего бизнеса в промышленном секторе экономики для развития этого вида дизайна в сотрудничестве с вузами.

Предложенные меры должны быть направлены на повышение привлекательности производимых в России товаров и их конкурентные преимущества на глобальном рынке.

В конце декабря прошлого года россияне назвали самые перспективные виды деятельности в 2021 году. Среди них — сферы IT (44%), медицины (37%), строительства (30%), промышленность (6%) и дизайн (3%).

Ранее в том же месяце стало известно, что более половины опрошенных разработчиком программного обеспечения для управления бизнесом «Мегаплан» россиян готовы сменить профессию в 2021 году в случае кризиса.