Джо Байден скомпрометировал себя в прямом эфире и возмутил американцев

Американцы возмущены поведением своего президента. Джо Байден пообещал делать всё, что скажет Нэнси Пелоси. Глава государства забыл о том, что общение идет в прямом эфире. Трансляцию Белый дом тут же отключил. Запись исчезла также с официального YouTube-канала, передает телеканал «Известия». В соцсетях люди задаются вопросом, кто управляет страной. Американцы вспомнили, что Байден еще не провел пресс-конференцию. Пользователи уверены, президент боится неудобных вопросов.

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