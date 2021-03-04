Три десятка соцобъектов построят в Тюменской области в 2021 году

В Тюменской области на 2021 год запланировано строительство 30 социальных объектов, включая детские сады и школы. Об этом сообщает главное управление строительства региона.

«Если в 2020 году на территории области введено 20 объектов социального значения, то в 2021 году будет введено уже 30 объектов. Это не только школы и детские сады, но и объекты спорта, культуры и здравоохранения», — цитирует начальника ГУС Павла Перевалова портал «Наш город».

В рамках нацпроекта «Демография» построят пять детских садов, четыре из которых приходятся на областную столицу и один на село Евсино Голышмановского горокруга.

Также в Тюмени идет строительство трех детсадов — в ЖК «Видный», «Ново-Патрушево» и «Юбилейный».

Ранее сообщалось, что в бюджете Тюменской области на 2021 год запланированы средства на строительство шести школ и семи детских садов.