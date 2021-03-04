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Apple разрабатывает новый магнитный разъем для iPhone

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Apple разрабатывает новый разъем на замену порту Lightning. Компания уже запатентовала свою разработку. Новый магнитный разъем будет размещен на торце iPhone, передает телеканал «Известия». Устройство сможет обмениваться энергией и данными со смартфоном. Подобная конструкция исключит попадание в iPhone влаги или пыли.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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