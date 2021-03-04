Apple разрабатывает новый магнитный разъем для iPhone

Apple разрабатывает новый разъем на замену порту Lightning. Компания уже запатентовала свою разработку. Новый магнитный разъем будет размещен на торце iPhone, передает телеканал «Известия». Устройство сможет обмениваться энергией и данными со смартфоном. Подобная конструкция исключит попадание в iPhone влаги или пыли.

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