Меховые таблетки: кто спасает зоозащитников

Чтобы спасти Китона и доставить его из Подмосковья в Петербург, Мария — спортсменка и бывшая сотрудница МЧС, счастливая жена и мать — сняла целое купе в поезде. У пса не было ноги, и он был очень дикий. Трезора она нашла в Токсово с отрезанным ухом и следами от пуль. Свою деятельность называет «личным вкладом во вселенское добро»