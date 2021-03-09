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Меховые таблетки: кто спасает зоозащитников

Как живут люди, посвятившие свою жизнь заботе о животных
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Алина и Бим
Фото: Меликова София
Слово «зоозащитник» с некоторых пор стало почти ругательным. Таких людей нередко относят к маргиналам и считают сумасшедшими. Почему человек, сам прошедший через множество испытаний, старается помочь старым и больным животным — в фотогалерее «Известий»
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Алина и Бим
Фото: Меликова София
13-летняя школьница Алина нашла Бима в петербургском приюте «Полянка», куда он попал чудом, спасаясь от рук живодера. Сейчас она мечтает о том, чтобы открыть свой приют для старых и больных собак, где будет много удобных лежанок и хорошего корма
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Мария с животными
Фото: Меликова София
В домашнем зверинце Марии Мурзиной сейчас живут две собаки, две кошки, шиншилла, лошадь и несколько аквариумных обитателей. И, как утверждает сама героиня, это еще не предел
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Мария с Китоном
Фото: Меликова София
Чтобы спасти Китона и доставить его из Подмосковья в Петербург, Мария — спортсменка и бывшая сотрудница МЧС, счастливая жена и мать — сняла целое купе в поезде. У пса не было ноги, и он был очень дикий. Трезора она нашла в Токсово с отрезанным ухом и следами от пуль. Свою деятельность называет «личным вкладом во вселенское добро»
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Натали
Фото: Меликова София
У Натали живут четыре кота, одна кошка и две собаки. Для того чтобы посвятить себя семье и делу зоозащиты, девушка переехала с супругом в Ропшу
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Натали
Фото: Меликова София
Своего первого кота Рамзеса Натали нашла в группе помощи животным. Забота о питомце помогла ей справиться с булимией и начать новую жизнь после травли в школе и трудностей общения в модельном бизнесе. С помощью капельниц и длительного лечения Рамзес выздоровел
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Светлана
Фото: Меликова София
Светлана создала в своей квартире на первом этаже пятиэтажки самый настоящий кошачий приют. Для новых гостей она оборудовала подвал, теперь в доме не появляются грызуны
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Светлана
Фото: Меликова София
Спасенных питомцев Светлана называет «меховыми таблетками» и утверждает, что они спасли ее от депрессии, во время долгой болезни и после смерти матери
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Марина и Наталья
Фото: Меликова София
Марина, воспитанница детского дома, и Наталья познакомились в школе олимпийского резерва, где занимались конным спортом, а позже открыли собственную конюшню для больных и старых лошадей
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Марина и Наталья
Фото: Меликова София
Наталья вдохновилась лошадьми еще в далеком детстве, после выхода на экраны «Трех мушкетеров»
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Марина и Наталья
Фото: Меликова София
Сейчас Марина и Наталья не представляют своей жизни без лошадей. Они даже переехали за город, чтобы проводить всё время с животными
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