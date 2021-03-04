Глава Нацгвардии США обвинил Пентагон в бездействии 6 января

Глава Национальной гвардии США генерал-майор Уильям Уокер заявил, что Пентагон не решился отправить войска на бунт Капитолия. Он выступил на слушаниях в сенате. Уокер заявил, что Пентагон не отвечал на просьбы о поддержке полиции, передает телеканал «Известия». По словам военного, министерство молчало больше трех часов. Стражи порядка нуждались в помощи при разгоне митинга. 6 января у стен Капитолия сторонники Трампа выступали против победы Байдена на выборах.

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