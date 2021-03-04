WhatsApp тестирует функцию исчезающих из диалога изображений

WhatsApp тестирует функцию самоуничтожения фотографий. Снимки будут исчезать после выхода пользователя из чата. Сохранять или экспортировать изображения будет невозможно, передает телеканал «Известия». При этом разработчики не предусмотрели защиту от скриншота. Собеседник сможет сделать снимок экрана и сохранить его. О сроках запуска новой функции WhatsApp не сообщается.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.